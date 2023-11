Golf | Nikhil Rama si issa al comando dello Joburg Open Manassero e Laporta superano il taglio

(Di venerdì 24 novembre 2023) Iisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia in uno dei due appuntamenti settimanali che coincidono con l’avvio ufficiale della stagione 2024. Siamo giunti al termine del secondo round(montepremi 20,5 milioni di rand), evento nato nel 2007 ed organizzato in collaborazione tra tour europeo, Asian Tour e Sunshine Tour, Dopo le prime 36 buche sono i padroni di casa a dettare legge. In prima posizione troviamo, che guida la leaderboard con lo score di -13 (127 colpi). Il sudafricano vola in vetta grazie ad un round da -8 bogey free impreziosito dall’eagle alla buca 3. Per lui una lunghezza di margine sul connazionale Thriston Lawrence, e tre sugli altri sudafricani Dean Burmester e Jaques Kruyswijk. -9 e sesta piazza per un altro rappresentante ...

