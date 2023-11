Golf | Lee avanti di un colpo su Scottt dopo due giri dell’Australian PGA Championship Bovari supera il taglio

(Di venerdì 24 novembre 2023) E’ andato in archivio anche il secondo giro del primo torneo della nuova stagione del DP World Tour. Siamo nella terra dei canguri per la prima di due settimane nell’emisfero sud per questo “opening swing” del massimo circuito europeo (in coabitazione con i tornei che si giocano in Sudafrica). Al termine delle prime due giornate al comando del Fortinet Australian PGAtroviamo Min Woo Lee, uno dei più attesti padroni di casa. Ilista australiano è da tutti36 buche con uno score totale di -12. Leeaver chiuso il primo giro in seconda posizione oggi si conferma assai solido in tutto il suo gioco e con un -5 frutto di sei birdie e un bogey si issa al comando. Sappiamo che quanto gli australiani giocano dal loro pubblico si esaltano e mettono in ...

Three-time winner and defending Australian PGA Champion Cameron Smith will likely need a round in the 60s to make the cut in Brisbane.