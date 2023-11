Gli Slings e il mondo «club e trap» di ‘Traphouse’

Leggi su funweek

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il nuovo album degliè fuori ovunque e, già dal titolo, non lascia spazio a dubbi:house (Epic Records/Sony Music Italy) conferma infatti l’estro del duo composto da Prince The Goat e Ibra The Boy. È un album profondamente, che non lascia spazio a compromessi ma che – nello stesso tempo – mostra glinel loro flusso di crescita. «Il titolohouse ha un doppio significato. – ci dice Ibra The Boy – Sono le case americane dei gangster. Ma qua in Italia, soprattutto a Milano, significa festa in casa, in particolare da quando hanno chiuso le discoteche. Il nostro album ha sonorità dae tematiche hip hop:house è il nome perfetto». L’album vede le collaborazioni di alcuni tra nomi più apprezzati della scenae rap ...