Mo : Sunak - 'non ci fermeremo finché tutti gli ostaggi non saranno restituiti sani e salvi”

Gli ostaggi israeliani torneranno a Gaza attraverso l'Egitto: ecco il piano

israeliani che saranno liberati oggi da Hamas verranno consegnati al Comitato internazionale della Croce Rossa e poi verranno trasferiti in Egitto tramite il valico di Rafah. Lo riporta la ...

Gaza, è tregua tra Israele e Hamas: oggi il rilascio di tredici ostaggi, in tutto saranno 50

di Mauro Evangelisti No, mia mamma non verrà rilasciata. Non ho vinto alla lotteria». Guy Metzger è il figlio di Tamar, 78 anni, e Yoram, 80 anni, tenuti in ostaggio dal ...

Cosa prevede l’accordo tra Israele e Hamas

Nella Striscia di Gaza è entrata in vigore una pausa di quattro giorni. Ecco l’intesa mediata dal Qatar spiegata in tre punti ...