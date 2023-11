Giunta comunale | Di Santo | “porterò con me quel senso di frustrazione per non essere riuscita a migliorare la situazione ambientale a Taranto”

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 24 novembre 2023) Termina qui la mia esperienza come assessore del Comune di, un anno e mezzo pieno di soddisfazioni ed emozioni, soprattuttola di aver dato, con spirito di servizio verso la comunità, il mio piccolo contributo allo sviluppo della nostra meravigliosa città. Ho imparato che la macchina amministrativa di un comune di una grande città è complessa e deve misurarsi ogni giorno con una normativa che, lo dico con cognizione di causa essendo avvocato, troppo spesso rappresenta un ostacolo a una buona amministrazione della cosa pubblica. Soprattutto come avvocato specializzato in tematiche ambientali, autrice di volumi giuridici in materia,con mediper non esser, quale assessoreall’Ambiente, ...