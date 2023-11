Giulia Cecchettin uccisa da Filippo Turetta | il nastro adesivo e il rischio ergastolo

Omicidio Giulia Cecchettin - verifiche sulla chiamata al 112 : “C’erano altri interventi in corso”

Litigano per Giulia Cecchettin - il marito accoltella la moglie : femminicidio sfiorato a Portogruaro

Giulia Cecchettin, gli incubi del testimone chiave: “Non dormo più, dimenticatemi” la Repubblica

Violenza contro le donne, Spalletti: "Quello del Papà un ruolo serio per l'educazione dei figli"

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Ci siamo già espressi in maniera pesante e non si torna indietro da quello che si è detto. Una delle cose sarebbe educare i figli in un certo modo, ...