Giulia Cecchettin | Filippo Turetta domani in Italia Le indagini | cosa sappiamo

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) –gridava aiuto nel parcheggio vicino casa mentre veniva presa a calci e un testimone, l’unico, la sera dell’11 novembre ha chiamato il 112 per dare l’allarme. Tuttavia, dopo quell’unica chiamata nessuna macchina è arrivata sul posto perché – fanno sapere i carabinieri – le gazzelle erano impegnate in altri servizi e comunque l’auto era già ripartita e il testimone non era riuscito a fornire il numero di targa. Su questo, a quanto appreso dall’Adnkrono, sta cercando di fare chiarezza la procura di Venezia. Intanto, rientrerà, 25 novembre, in, arrestato in Germania per l’omicidio dell’ex fidanzata. Il 21enne verrà consegnato alle autoritàne e arriverà all’aeroporto di Venezia, scortato dai carabinieri, ...

IL VERO PERICOLO SONO COLORO CHE NON SANNO RASSEGNARSI ALLA SCONFITTA E AL MALE (di Matteo Fais)

Ci sono almeno due ordini di motivi per cui i personaggi come Filippo Turetta , l'assassino di, e le femministe , che hanno subito colto la palla al balzo per rilanciare la propria battaglia, sono pericolosi . Il primo è il classico esempio di uomo " ma è pieno di donne simili,...

La Procura di Venezia sta svolgendo accertamenti sui soccorsi dopo che un uomo chiamò il 112 per denunciare una lite in corso in via Aldo Moro, a Vigonovo, tra due… Leggi ...

Shock a Portogruaro, moglie picchiata per aver fatto notare al marito il commento inopportuno su Giulia Cecchettin

Il marito offende la memoria di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta, e la moglie glielo fa notare: la donna è stata picchiata e pugnalata.