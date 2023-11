Giulia Cecchettin e il disegno | la scuola di Comics | Un' iniziativa per ricordarla

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sognava di diventare un'illustratrice, uccisa a coltellate a 22 anni dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Studentessa di ingegneria a un passo dalla laurea, oltre all'università,frequentava anche laInternazionale didi Reggio Emilia, che ora pensa a un'per tener vivo il ricordo della giovane allieva. "Aveva un segno molto gentile, delicato, che colpiva; i suoi disegni si facevano guardare, non è scontato affatto, soprattutto per un'autodidatta come era lei" racconta Jessica Ferreri, direttrice dellache la ragazza aveva cominciato a frequentare da ottobre, due volte alla settimana. "I suoi disegni personali trasmettevano già qualcosa - spiega la direttrice - avevano contenuto e qua avrebbe imparato tanto; per ...