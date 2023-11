Giulia Cecchettin | domani l’estradizione di Turetta in Italia Andrà in carcere a Verona | dove sarà sorvegliato h24 | «Rischio atti autolesionistici»

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 novembre 2023) È previsto per, sabato 25 novembre, l’arrivo di Filippoin. Dopo il viaggio con un volo militare da Francoforte il 22enne – indagato per l’omicidio volontario aggravato di– arriverà neldi, e non in quello di Venezia come precedentemente indicato. La decisione del Dipartimento amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia è motivata dal fatto che la struttura diha una sezione «protetti», ossia quella prevista per i detenuti come «sex offender» e «autori di reati a forte riprovazione sociale», che vanno tutelati evitando qualsiasi contatto con altre tipologie di carcerati. Il giovaneinoltrea vista 24 ore su 24 questo per ...