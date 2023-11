Giulia Cecchettin | dal carcere di Halle | Filippo Turetta ha avuto scatti d' ira

Per Giulia Cecchettin : facciamo rumore

Il Comune di Arpaise organizza la Fiaccolata per Giulia Cecchettin e per tutte le Donne Vittime di Femminicidio

Fotogallery - Napoli - a San Gregorio Armeno graffi rossi sui volti delle statuine del presepe in onore di Giulia Cecchettin

Giulia Cecchettin - Filippo Turetta andrà in carcere a Venezia : interrogatorio entro 5 giorni

Portogruaro - offende Giulia Cecchettin e la moglie la difende : lui l'accoltella in casa

L'ex campionessa di tennis Sara Ventura ospite a Amore Criminale - Sopravvissute: vittima di abusi da parte dell'allenatore

... che Sara imputa a una ancora presente cultura del patriarcato , della quale ha parlato nella sua lettera al Corriere della Sera che la sorella di, Elena, si traduce in una ...

Giulia Cecchettin, gli incubi del testimone chiave: “Non dormo più, dimenticatemi” la Repubblica

Il marito offende la memoria di Giulia Cecchettin, la moglie la difende e lui l'accoltella in casa Fanpage.it

Violenza su donne: Meritocrazia Italia, 'educare soprattutto a uso social'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Contro il dramma sociale della violenza di genere, occorre educare i giovani soprattutto all’utilizzo dei social. E' quanto sottolinea Meritocrazia Italia. "Il caso di Giul ...

La Basilica di S. Rita si tinge di rosso

Le claustrali aderiscono all’iniziativa del Comune per dire insieme 'No alla violenza sulle donne' e chiedono un’educazione all’amore per i giovani ...