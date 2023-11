Giovani e donne nelle zone rurali - la sfida per il 2024

L’appello di Cortellesi ai senatori : “Insegnare ai giovani che amare non significa possedere. La violenza sulle donne deve cessare”

Femminicidi - la violenza sulle donne e i giovani : sono in aumento i casi tra gli under 30

Cassa Dottori Commercialisti : ad Avellino incidenza di donne e giovani under 40 superiore al dato campano

Fare il professore universitario? Non è un mestiere per giovani e per donne