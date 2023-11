Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – L’ANVM | “Non dimenticare le 60mila donne italiane vittime delle ‘marocchinate’”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 novembre 2023) Come ormai noto, nel 1999 l’Assemblea GeneraleNazioni Unite ha proclamato il 25 novembre ‘perle’.invita a ricordare anche leche nel 1943-1944 furono violentate dai militari coloniali inquadrati nell’Esercito Francese Così, mentre per domani sono in via di ‘perfezionamento’ i vari cortei e le iniziative previste in moltissimi capoluoghi del Paese, l’Associazione Nazionalemarocchinate invita a ricordare anche leche nel 1943-1944 furono violentate dai militari ...