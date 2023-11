Giornata di studio attorno a Vincenzo Antonio Petrali | il “principe degli organisti”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Bergamo. Sabato 2 dicembre a Bergamo si terrà unadidedicata alla figura di(Crema, 1830 – Bergamo, 1889), uno dei maggiori compositori eddel secondo Ottocento italiano, attivo a Bergamo come organista e direttore della Cappella musicale di Santa Maria Maggiore e successivamente a Pesaro come primo docente di organo presso l’allora Liceo musicale. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Serassi e organizzata dall’organista bergamasco Fabio Nava, intende dare risalto a un musicista poliedrico (eccellente organista ma anche pianista, violinista e violista, capace di suonare anche violoncello, contrabbasso e diversi strumenti a fiato) oggi poco conosciuto ma considerato in vita “...