Giornata contro la violenza sulle donne | i palazzi di Regione Lombardia si colorano di arancione

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Per il presidente Fontana, 'un segno per non dimenticare l’importanza di combattere questa odiosa piaga sociale' Palazzoe Palazzo Pirelli, sedi della, si sono accesi di, il colore simbolo per celebrare la ‘internazionalelasulla donna’ in programma per domani, sabato 25 novembre. “L’ennesimo segno -commenta il presidente Attilio Fontana- per non dimenticare mai l’importanza del contrasto verso questa odiosa piaga sociale”.