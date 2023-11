Gigliola Cinquetti | «Mi sento più amata oggi di quando cantai “Non ho l’età”» L’intervista

Leggi su amica

(Di venerdì 24 novembre 2023), nata nel 1947 a Verona, ha scritto l’autobiografia “A volte si sogna”. E si racconta in questa intervista ad Amica (foto Michele Muscimarro Duemme Music/uff stampa) «Non ho barato, ho scritto quello che mi veniva in mente, forse ci sono omissioni, dimenticanze. Ma ho evitato di fare un elenco di persone famose, tipo “ho incontrato Fellini…”. Non volevo parlare dei miei trionfi, ma di un’esperienza di una ragazza a cui sono capitate cose straordinarie». Cosìspiega la genesi del suo memoir A volte si sogna (Rizzoli, pag. 256, € 18). Nata nel 1947 a Verona, la più giovane vincitrice in assoluto del Festival di Sanremo (16 anni, 1 mese e 12 giorni), racconta il suo percorso, dalla scuola di Conservatorio al liceo artistico, fino ai vari festival di Sanremo – ...