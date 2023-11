Giacomoni Consap | “Assicurare agli italiani un futuro migliore”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – Assicurazione automatica contro i rischi legati alle catastrofi naturali in presenza di un mutuo garantito daall’80% da includere “direttamente nella rata del mutuo”. E’ la proposta avanzata dal presidenteSestinoin occasione del convegno per i 30 della concessionaria. Un’assicurazione automatica contro i “rischi catastrofali”, come già avviene per gli incendi “per evitare che a causa di una catastrofe naturale chi ha sottoscritto un mutuo si ritrovi con la casa distrutta e ciò nonostante debba continuare a pagare le rate del mutuo”, sottolinea il presidente. “Soprattutto nel caso delle giovani coppie, considerata la garanzia dell’80% – osserva ancora – sarebbe un bel gesto se fosse la banca stessa nel momento in cui concede il mutuo a farsi carico del ...