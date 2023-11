Gf Vip | ex protagonista del reality confessa | “Da quando sono mamma non mi sono arrivate proposte lavorative”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Alessia Macari è stata ospite di Casa Sdl e ha risposto alle domande di Giovanna Abate, Amedeo Venza, Gabriele Parpiglia e Le Donatella. In primis la vincitrice del primo Grande Fratello Vip ha rivelato se le manca fare la Ciociara ad Avanti un altro e cosa sta facendo in questo momento della sua vita, e ne ha approfittato per lanciare un appello a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: Ho fatto Avanti un altro per quattro anni. Mi manca fare la Ciociara, anche perchè ero io, per me era una cosa naturale e manco anche al pubblico, perchè ogni tanto mi scrivono. Paolo, Sonia fatemi ritornare ad Avanti un altro, fatemi tornare a fare la Ciociara. E ancora: In questo momentostata un po ferma, perchèdiventatae mi sto dedicando a lei, però mi sento pronta a ritornare a fare qualcosa. ...