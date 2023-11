GF | Greta Rossetti chiude con Mirko Diffide e tatuaggio cancellato

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 24 novembre 2023)ha chiuso conBrunetti dicendo basta. Attraverso alcuni sfoghi su Instagram, ha scelto di tirarsi fuori da questo triangolo amoroso che si è venuto a creare tra lei,e Perla Vatiero. I due ex fidanzati, infatti, da quando si sono ritrovati all'interno della casa del Grande Fratello, pare stiano riscoprendo una vecchia sintonia e complicità., fino a questo momento, era rimasta in silenzio, in quanto non voleva che le sue dichiarazioni venissero «usate» contro di lei e strumentalizzate dai media e dai giornali. Adesso, però, ha sentito il bisogno di esprimere la sua opinione. La giovane ha ammesso di aver preso una decisione importante che riguarda il rapporto con. Inoltre, ha annunciatoe ha compiuto un gesto ...