Gerry Scotti | “Voglio rinunciare alla mia pensione da parlamentare | ma non ci riesco Lo dirò a Giorgia Meloni”

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Sono diversi anni che cerco dimiadadi 1.016 euro al mese, ma non ci”. A dirlo è, ospite della trasmissione radiofonica Rai Un giorno da pecora. Una battaglia che il noto conduttore sta portando avanti da tempo, finora senza successo. Il volto di Canale 5 infatti è stato deputatoCamera dal 1987 al 1992, dopo essere stato eletto in un collegio milanese con l’allora Partito Socialista di Bettino Craxi. “L’ho chiesto a Berlusconi, a Renzi, forse anche a Conte. E ora magari vado anche d”, ha aggiunto. “Nel frattempo ho seguito il consiglio di chi mi ha detto di ritirarli e dare 10mila euro l’anno in beneficenza”, ha fatto ...