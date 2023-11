Germania | si insedia il nuovo console italiano a Francoforte

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Parliamo dell’incontro ufficiale avvenuto il 10 novembre 2023 , tra il consultore della regione Calabria, Silvestro Parise che vive da 9 anni nella Regione della Saarland ine ilGenerale asul Meno Massimo Darchini. Il Consolato Generale d’Italia asul Meno è competente per i Länder dell’Assia, della Renania Palatinato e del Saarland, e per il distretto governativo della Bassa Franconia, per cui svolge un egregio lavoro. In totale, il Consolato Generale fornisce servizi a una platea di circa 170.000 cittadini italiani. Il Consolato Generale è inoltre designato quale centro unico per il rilascio di visti Schengen e nazionali per l’Italia in favore dei cittadini extra-UE residenti in. Il motivo dell’incontro è stato quello di portare in ...