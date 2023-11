Georgieva (Fmi) “Su deficit e debito l’Italia agisca più in fretta”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'economia mondiale ha attraversato tre choc: il Covid, la guerra in Ucraina e poi la crisi dell'inflazione. In tale contesto, ha dimostrato una notevole resilienza. Temevamo una seconda recessione dopo il 2020, ora prevediamo una crescita del 3% quest'anno e del 2,9% il prossimo. Ma si prevede che la crescita sarà lenta sia nel breve che nel medio termine. Siamo ben sotto al 3,8% medio dei due decenni precedenti”. Lo dice la direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina, intervistata da quattro quotidiani europei, fra cui il Corriere della Sera.Alla domanda se le politiche di bilancio di Francia,e Spagna siano adeguate, la direttrice operativa del Fmi risponde così: “Questi tre Paesi hanno visto il loro rapporto frae prodotto interno lordo aumentare in modo ...