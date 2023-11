(Di venerdì 24 novembre 2023) 24 nov 15:37 Crosetto: Unifil non ha funzionato, cambiare regole ingaggio L'escalation del conflitto tra Israele e Hamas al Libano 'è una preoccupazione che ho fin dall'inizio in questo conflitto, il ...

Gaza - ostaggi liberi in cambio di una tregua : intesa a un passo. Netanyahu convoca il gabinetto di guerra e conferma : «Buone notizie in arrivo»

Tregua a Gaza. Oggi liberi 13 ostaggi - in tutto saranno cinquanta. Israele : "La guerra non è finita"

Gaza, tv: liberi 12 ostaggi thailandesi e 13 israeliani, tra cui 12 sono del kibbutz Nir Oz | Consegnati alla Croce Rossa

24 nov 15:01 Medioriente, Egitto:12 ostaggi thailandesi e 13 israeliani Gli sforzi di ... In precedenza l'Egitto aveva comunicato che Rafah, al confine con la Striscia di, si sta preparando ...

Iniziata la tregua a Gaza: nel pomeriggio liberi i primi 13 ostaggi e 39 detenuti palestinesi - Gli ostaggi liberati sono in Egitto - Gli ostaggi liberati sono in Egitto RaiNews

Domattina il cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza. Liberi 23 ... AGI - Agenzia Italia

Tregua a Gaza, liberati 13 ostaggi israeliani e 12 thailandesi

Allo scoccare delle 7 del mattino ora locale (le 6 in Italia) è entrata in vigore a Gaza il 24 novembre la tregua di quattro giorni tra Israele e ...

Gaza, media: «Rilasciati 12 ostaggi israeliani del kibbutz Nir Oz». In vigore cessate il fuoco

di Mauro Evangelisti No, mia mamma non verrà rilasciata. Non ho vinto alla lotteria». Guy Metzger è il figlio di Tamar, 78 anni, e Yoram, 80 anni, tenuti in ostaggio dal ...