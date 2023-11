Gaza | tregua di 4 giorni | si attende lo scambio di ostaggi e prigionieri

(Di venerdì 24 novembre 2023) Alle 6 del mattino 24 novembre ora italiana (le 7 locali) è scattato il cessate il fuoco tra Israele e Hamas a. L’obiettivo è di consentire lodiisraeliani con detenuti palestinesi. In ambedue i casi si tratta di donne e bambini. La, tuttavia, appare fragile. Dopo l’inizio ufficiale del cessate il fuoco, infatti, l’Iron Dome – il sistema di difesa antimissilistica di Israele – ha intercettato un razzo sparato dalla Striscia. A sua volta l’esercito israeliano ha ferito 15 palestinesi che cercavano di spostarsi verso il nord della Striscia. Foto X @Avvenire Neidi donne e bambini Se la tabella di marcia dellasarà rispettata, nel pomeriggio del 24 novembre dovrebbero tornare il libertà verso le rispettive case 13...

Guerra Israele-Gaza - in corso la tregua : atteso alle 15 lo scambio di ostaggi

Tregua a Gaza. Oggi liberi 13 ostaggi - in tutto saranno cinquanta. Israele : "La guerra non è finita"

Guerra Israele-Hamas - tregua in corso a Gaza

Al - Sisi con Sanchez e de Croo: "Necessario creare zone sicure nella Striscia" - blue News

Ci auguriamo che lasi rafforzi con il rilascio di pi prigionieri e ostaggi di Hamas e con pi aiuti , ha ... nord e sud della Striscia di, che consentano l'accoglienza delle persone che ...

Iniziata la tregua a Gaza: nel pomeriggio liberi i primi 13 ostaggi e 39 detenuti palestinesi - Sirene di allarme a Eilat. Idf: errata identificazione di velivolo - Sirene di allarme a Eilat. Idf: errata identificazione di velivolo RaiNews

Gaza, la diretta - Primo giorno di tregua: attesa per il rilascio degli ostaggi. Uccisi due palestinesi che tentavano di ... Il Fatto Quotidiano

A GAZA UNA TREGUA

Da questa mattina nella Striscia di Gaza è in vigore la tregua prevista dall’accordo tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi. Ma “La guerra non è ancora finita” si è premurato di specific ...

Tregua Israele-Hamas, liberazione ostaggi e aiuti umanitari a Gaza

Nella Striscia di Gaza è entrata in vigore oggi, venerdì 24 novembre 2023, una tregua di quattro giorni tra Israele e Hamas. Questo accordo prevede il rilascio di 50 ostaggi israeliani, con i primi 13 ...