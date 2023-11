Gaza | non basta una tregua di pochi giorni per fermare la mattanza di bambini

(Di venerdì 24 novembre 2023) Unaannunciata. Che unadi qualche giorno non può. "Ai neonati stanno morendo per cause del tutto prevenibili" L'allarme di Oxfam Diarrea, ipotermia, disidratazione e ...

Mo : Idf ai palestinesi di Gaza - 'non tornate al nord - guerra non è finita'

Tregua a Gaza. Oggi liberi 13 ostaggi - in tutto saranno cinquanta. Israele : "La guerra non è finita"

L'esercito israeliano ai palestinesi : 'La guerra non è finita - non andate a Gaza Nord'

Gaza : tregua in vigore. Gli ostaggi israeliani a casa nel pomeriggio. L’Esercito avverte : “La guerra non è finita”

Nizza, arrestato il calciatore algerino Atal: sui social post contro gli ebrei

... il predicatore si diceva infatti commosso dalla sorte dei civili ae auspicava l'avvento di "un giorno nero per gli ebrei", affinchépotessero più "alzare la loro bandiera su". Il ...

Medio Oriente, slitta la tregua a Gaza Hamas non ha ratificato l'accordo Agenzia ANSA

Aspettando la tregua, Gaza non trova pace: raid ovunque Il Manifesto

Gaza, media: «I 13 ostaggi israeliani sono già in Egitto». In vigore cessate il fuoco

di Mauro Evangelisti No, mia mamma non verrà rilasciata. Non ho vinto alla lotteria». Guy Metzger è il figlio di Tamar, 78 anni, e Yoram, 80 anni, tenuti in ostaggio dal ...

Il generale Battisti spiega cosa potrebbe cambiare sul campo dopo la tregua tra Israele e Hamas

Il generale Giorgio Battisti a Fanpage.it: “Hamas nei prossimi giorni potrebbe annunciare la liberazione di altri cinquanta ostaggi, ottenendo ...