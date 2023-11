Gaza | liberati i primi 13 ostaggi israeliani VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Pubblicato il 24 Novembre, 2023 I13, rapiti nell’attacco di Hamas, sono statioggi. Gli, donne e bambini, hanno lasciato la Striscia di– dove è cominciata la tregua di 4 giorni – e hanno raggiunto l’Egitto con la Croce Rossa prima di arrivare in Israele. Glisono in buone condizioni, riferisce l’emittente Canale 12, citando un funzionario israeliano. In totale sono state liberate 24 persone: 13, 10 thailandesi e un filippino: Red Cross vehicles driving into Egypt with hostages pic.twitter.com/qGAijTKSf8 — Trey Yingst (@TreyYingst) November 24, 2023 Danielle Aloni and her daughter Emilia, two of the hostages released ...