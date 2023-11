Gaza | la diretta – Primo giorno di tregua | liberati 25 ostaggi Israele lancia lacrimogeni contro i familiari dei prigionieri palestinesi Netanyahu | “Spagna e Belgio sostengono il terrorismo”

DIRETTA Israele - ok alla tregua per rilascio ostaggi : Gaza sotto assedio

Gaza, tv: liberi 12 ostaggi thailandesi e 13 israeliani, tra cui 12 sono del kibbutz Nir Oz | Consegnati alla Croce Rossa

...il fuoco Due palestinesi sono rimasti uccisi dal fuoco di militari israeliani quando hanno tentato di passare nelle prime ore del cessate il fuoco dal settore sud a quello nord della Striscia di,...

Guerra, Israele: liberazione ostaggi non inizierà prima di venerdì Sky Tg24

Gaza, la diretta - Primo giorno di tregua: "Rilasciati 13 ostaggi". Uccisi due palestinesi che tentavano di andare nel nord ... Il Fatto Quotidiano

Guerra Israele-Hamas. Tredici ostaggi israeliani consegnati alla Croce Rossa. LIVE

Un risveglio ''senza bombardamenti, senza operazioni israeliane nella Striscia di Gaza'' quello del primo giorno di tregua nell'enclave palestinese. Un giorno dove ''sono tutti felici, la gente esce ...

Gaza, media: «I 13 ostaggi israeliani sono già in Egitto». In vigore cessate il fuoco

di Mauro Evangelisti No, mia mamma non verrà rilasciata. Non ho vinto alla lotteria». Guy Metzger è il figlio di Tamar, 78 anni, e Yoram, 80 anni, tenuti in ostaggio dal ...