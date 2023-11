Gaza | Hamas conferma tregua con Israele | primi ostaggi liberi nel pomeriggio

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – Lanella Striscia diinizierà venerdì mattina alle 7 ora locale, le 6 in Italia. Lo hatodopo l’annuncio del portavoce del portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majid bin Mohammed al-Ansari. In una dichiarazione, il gruppo ha affermato che ladurerà quattro giorni, durante i quali si prevede che le Brigate Qassam, il braccio armato die le altre ‘fazioni palestinesi’, “cessino ogni attività militare”. Gli aerei israeliani, rileva, “smetteranno completamente di sorvolare il sud diCity e il nord diper sei ore al giorno, dalle 11 alle 17”. Per ogni prigioniero israeliano rilasciato, rilevaillustrando ...