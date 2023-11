Gaza | gli sfollati di Khan Younis provano a raggiungere la zona nord dopo l’inizio della tregua | due palestinesi uccisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Due cittadinisono statidai soldati israeliani mentre tentavano diilStriscia di, in seguito aldi 4 giorni iniziata questa mattina. Altri undici sono rimasti feriti alle gambe. Lo riporta l’Associated Press citando un suo giornalista sul posto che ha visto i due corpi senza vita e i feriti mentre venivano trasportati in un ospedale. Alcuni video postati su Telegram mostrano gli, nel sud, in cammino verso lasettentrionale per tornare nelle proprie case. In altre immagini si vedono le persone fuggire da degli spari L'articolo ...