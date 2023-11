Gasperini | “Dubbio Koopmeiners per il Napoli | in porta Carnesecchi Adopo? Vediamo”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Zingonia. “Ilè sempre una squadra molto forte, lo scorso anno ha stra-dominato il campionato. Con questo cambio d’allenatore ci sarà più concentrazione, mi aspetto il miglior. Siamo molto vicini in classifica, per noi questa partita è sempre stata un riferimento: quando li abbiamo battuti, abbiamo fatto ottimi campionati. Avremo un metro del nostro valore”. Gian Pieropresenta così in conferenza stampa Atalanta-, partita che può valere il quarto posto in caso di vittoria: 20 punti i nerazzurri, uno in più i campioni d’Italia. E se non è uno scontro diretto, poco ci manca. I partenopei sono reduci dal cambio di allenatore avvenuto nella pausa, con il ritorno di Walter Mazzarri che è andato a rimpiazzare Rudi Garcia: “La forza delnegli spazi viene fuori, è una ...