Gasparri deve chiarire Revelli | “Se è tutto vero | è gravissimo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il forzistafa il senatore e nel frattempo risulta presidente di una società di cybersicurezza con sede a Milano senza che ne sia mai stata data comunicazione agli uffici di Palazzo Madama. Se confermato, c’è stata una violazione degli obblighi di trasparenza. Marco, storico e politologo, lei che idea si è fatto? “Siamo tutti in trepidante attesa di capire come l’interessato risponderà. Certo quello che io posso dire, in quanto politologo e studioso dei modelli e degli stili politici, è che questa maggioranza si comporta, con preoccupante sistematicità, come se le istituzioni fossero proprietà privata. Questo è un episodio e dobbiamo vedere i suoi sviluppi nonché le eventuali conseguenze sul piano istituzionale, ma se mettiamo in fila tutti gli episodi che si tratti di atteggiamenti, linguaggi, pratiche istituzionali o dei ...