Cosa esce in sala questo weekend? “The Old Oak” - “Dream Scenario” e il prequel di “Hunger Games”

Fantasticon Film Fest prende il via venerdì 24 novembre con panel, ospiti e film come Mad Heidi e The Well

Il Fantasticon Film Fest si svolgerà dal 24 al 26 novembre all'auditorium di Fiera Milano Rho, durante la Milan& Cartoomics 2023, e nel programma della prima giornata ci sarà spazio per proiezioni di film in anteprima, tra cui Mad Heidi e The Well, panel e ospiti prestigiosi. L'evento è organizzato ...

Games Week 2023, Funko annuncia 10 figure esclusive - E-DUESSE.IT E-Duesse

Milan Games Week & Cartoomics 2023: programma e ospiti Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Games Week & Cartoomics, da Lenovo focus su gaming inclusivo e accessibile

Sabato a Milano incontro con le Fondazioni ASPHI e FightTheStroke per parlare di progetti e soluzioni tecnologiche che permettono alle persone con disabilità di videogiocare su PC Alla vigilia della ...

A Fireamilano Rho arriva la Games week & Cartoomics 2023

È tutto pronto per la partenza della Milan Games Week & Cartoomics 2023, l'iniziativa che da domani, venerdì 24 a domenica 26 novembre si terrà nei padiglioni 9, 11, 13 e 15 dell’Auditorium di ...