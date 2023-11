Games Week & Cartoomics | da Lenovo focus su gaming inclusivo e accessibile

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – Alla vigilia della Milan, in calendario dal 24 al 26 novembre,ha accolto nel suo Spazio nel cuore del capoluogo lombardo i più recenti progetti realizzati insieme ad alcuni dei principali esperti died eSports, confermando la propria visione di una società digitale inclusiva, connessa e sicura. Secondo i dati più recenti, in Italia più del 79% delle persone con disabilità dichiara di non svolgere attività significative di partecipazione sociale e si dice poco o per niente soddisfatto della qualità del tempo libero. A questo si aggiunge un sostanziale gap di accessibilità digitale: solo il 59% delle persone con disabilità con limitazioni lievi o moderate ha accesso a Internet e la percentuale ...