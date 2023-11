“Futuro? Conte ha deciso” | arriva l’annuncio in diretta

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 novembre 2023) Antonioè una mina vagante nel valzer degli allenatori. L’ex Juventus sta vivendo un anno sabbatico, ma per l’esperto la scelta per l’estate è già stata fatta. Da circa otto mesi Antonioè senza squadra. L’allenatore risolse il proprio contratto con il Tottenham il 27 marzo scorso, a seguito di quella che forse è stata l’esperienza meno positiva dal grande salto nelle leghe maggiori. Fatta eccezione per la Nazionale, il leccese non aveva mai concluso nessuna avventura senza aver vinto almeno un titolo. Eppure i presupposti con gli Spurs erano ottimi. Subentrato ad Espirito Santo,riuscì a riportare il club di Levy in Champions League. Ma l’anno successivo il rendimento calò drasticamente. Dalla primavera scorsa l’ex Juventus hadi tornare in Italia per godersi la famiglia, la cui lontananza ha ...