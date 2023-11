Furto di uno scooter | due arrestati nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbero gli autori deldi unoavvenuto a Castellammare di Stabia (Napoli) lo scorso 5 settembre. A distanza di due mesi e mezzo la svolta: gli agenti del commissariato di polizia stabiese hanno infatti dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su conforme della Procura, nei confronti di due persone (delle quali non sono state rese note le generalità) accusate diaggravato in concorso. Secondo le indagini, i due si sarebbero impossessati del mezzo regolarmente parcheggiato e chiuso in via traversa Cantieri Mercantili per poi allontanarsi dalla zona, raggiungendo Napoli, dove però erano stati sottoposti a controllo da parte di una pattuglia della polizia locale. La ...