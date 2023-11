Furti in diverse attività commerciali | nei guai 4 persone

Leggi su zon

(Di venerdì 24 novembre 2023) Nella giornata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito una ordinanza di Custodia Cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura, per il reato di furto tentato, consumato e aggravato in concorso. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati, tra il settembre 2022 e il marzo 2023, hanno commesso complessivamente trediciai danni di negozi di abbigliamento, edicole, bar, centri scommesse ubicati in Battipaglia, Giffoni Valle Piana, Eboli, Castellammare di Stabia, Salerno, Pagani, Cava de' Tirreni, Avellino, Mercato San Severino e Napoli. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.