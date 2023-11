Furti e false accettazioni | 2 denunce della Polizia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGli AgentiSezione Volanti hanno deferito alla ProcuraRepubblica di Avellino un 27enne di nazionalità georgiana per furto in danno di un’attività commerciale sito in Via Nazionale Torrette di Mercogliano. All’identificazione del giovane si è giunti a seguito di telefonata al 113, il cui interlocutore, titolareditta, segnalava di aver subito un furto ad opera di due giovani. Prontamente intervenuti sul posto gli operatori di, in seguito all’acquisizione delle immagini del sistema di video sorveglianza, constavano che il 27enne georgiano asportava prodotti dagli scaffali espositivi per riporli nel carrello, ma parte di essi venivano occultati da altro complice nel giubbino indossato. Successivamente, con abile stratagemma, benché fosse attivo il sistema ...