Frosinone | Di Francesco | «Contro l’Inter meritavamo di più | ora…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfidail Genoa Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa a due giorni della sfida di Serie Ail Genoa. INTER – «Avremmo meritato qualcosa di più in classifica, i complimenti alla fine servano a poco. Ci sono tante cose positive di quella gara, di negativo c’è la sconfitta». KAIO JORGE – «A me non piace giocare con due punte lo avete visto, ha caratteristiche diverse dai suoi compagni e può fare la seconda punta. Per ora lo vedo come uno dei nostri tre attaccanti». GENOA – «Non deve cambiare la nostra struttura di gioco. Dobbiamo portare avanti la nostra filosofia. Affrontiamo una squadra che a difendersi bene, una squadra tosta. ...