Freddo e neve con la sciabolata artica | nel weekend arriva l’inverno | previsioni meteo

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) –invernale con aria gelida sull’Italia secondo ledi oggi e domani. Atteso un crollo vertiginoso delle temperature accompagnato anche da forti venti ovunque: le piogge, invece, interesseranno solo il Sud nella giornata di sabato poi domenica 26 sarà all’insegna del sole e del, ma con tempo asciutto su tutto lo Stivale. Ma cosa accadrà? Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, avverte che una vasta massa d’aria gelida colerà in Italia dal Circolo Polare Artico finnico, in pratica dalla Finlandia attraverserà rapidamente Repubbliche Baltiche, Polonia e si tufferà, saltando le Alpi austriache, nel Mediterraneo. Avremo la ‘di Attila’, la prima della stagione e molto potente. Sabato 25 novembre ...

Temperature sotto la media del periodo, soprattutto al Nord dove potrebbe arrivare anche la neve in Pianura Padana ...

Meteo fino all'Immacolata: FREDDO A RIPETIZIONE, vediamo quando arriverà la neve in pianura

Per adesso, stante l'aria molto fredda in arrivo, si crea un buon cuscino freddo. Sicuramente, con le ondate fredde a ripetizione avremo occasione per nevicate in pianura soprattutto nelle zone del ...