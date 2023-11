Fratelli di Trenitalia | quanto è bello sentirsi potenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) di Paolo Gallo L’assenza di una larga e diffusa indignazione sul caso Lollobrigida-Ferrovie dello Stato è sintomo che i 30 anni di berlusconismo hanno compiuto il lavoro immaginato, pronosticato ed atteso: l’abbattimento delle sinapsi, di quel ponte che consente di trasmettere l’impulso elettrico da una cellula all’altra. Il pensiero critico è, ormai, una linea retta, senza picchi di stimoli nelle teste dei più. Dovrebbero insegnarlo a scuola, ma questa è un’altra storia. Non più cittadini consapevoli ma semplici sudditi pronti a giustificare e sollevare dalle proprie responsabilità chi ha in mano e detiene le sorti del bene comune. Non ci si pongono più domande sul reale senso di opportunità che un dato evento riversa, poi, per giorni, nel dibattito pubblico che sembra, ahimè, delimitato nel perimetro di quei pochi che hanno voglia di approfondire e capire. Ne è proprio un esempio ...