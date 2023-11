Franco Del Corno | Ripartiamo dai genitori che spesso conoscono una sola faccia dei loro figli

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 novembre 2023) Lo psicologo spiega ad Huffpost che “non si parla in tv di Giulia e Filippo, due ragazzi di cui non sappiamo nulla di affidabile. Ma in generale i nostrisono pieni di disturbi e inon sono buoni testimoni dellapsiche”. Riflessione attorno a un nuovo fondamentale libro