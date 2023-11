Franceschini si arrampica sugli specchi | Sangiuliano lo bastona | il caso sul film di Cortellesi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Paolascatena involontariamente il botta e risposta tra Gennaroe Dario Francescini. In giornata si è accesa la polemica sulla mancata erogazione dei fondi per il'C'è ancora domani' da parte del ministero, e il senatore del Pd ed ex ministro della Cultura è andato all'attacco: “Io ho trovato splendido ildi Paola, ma il compito di un ministro è solo tutelare l'autonomia della commissione tecnica e rispettarne le decisioni, incluse quelle, come in questo, non condivise. Un ministro che interferisce nelle decisioni di una commissione che eroga finanziamenti con valutazioni personali o politiche commette un reato. Forse è bene ricordarlo. Per questo - riprende l'esponente dem - ho letto stupefatto e preoccupato le affermazioni del ministro ...