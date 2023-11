Francesca Michielin apre X Factor con il caso Morgan | “Le cose si risolveranno nelle sedi opportune”

"X Factor" prova a cancellare la cacciata di Morgan con i successi di Max Pezzali, ma è impossibile (oltre che troppo comodo)

"X Factor" prova a dimenticare Morgan e a ripartire dalla musica. "È stata una settimana complessa, si è parlato tanto e - devo dire - pure troppo" spiegadopo aver inaugurato la puntata del talent con un mashup a tutto pop, che è partito da "Amore disperato" di Nada ed è arrivato fino a "Kobra" di Donatella Rettore. "Le cose si ...

Morgan, Francesca Michielin replica a Striscia la notizia: «Io nella combriccola di Warner Sono in Sony fin d ilmessaggero.it

Morgan a X Factor, tapiro d'oro a Francesca Michielin. Striscia la Notizia chiede a Sky le immagini incriminate QUOTIDIANO NAZIONALE

X Factor 2023, Matteo Alieno eliminato al quinto live: il primo senza Morgan

Matteo Alieno eliminato nel quinto live di X Factor 2023, il primo di questa stagione senza Morgan dopo la cacciata per comportamenti ritenuti 'incompatibili e inappropriati'. Il concorrente di Ambra ...

Quinto Live Show X Factor 2023 su Sky e NOW. Ospite Speciale Max Pezzali

Quinto Live Show X Factor 2023 su Sky e NOW. Ospite Speciale Max Pezzali, Notte con un eliminato a X Factor 2023: in programma, giovedì 23 novembre su Sky e in streaming su NOW, Nel quinto Live, la sf ...