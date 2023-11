Foto ad alunni davanti alla scuola media | denunciato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLo cercavano da tempo la Polizia Locale e i carabinieri di Marigliano, in provincia di Napoli, dopo l’rme lanciato da alcune mamme didi unale quali avevano segnalato la presenza di un uomo che, all’esterno di un istituto riprendendoli glicon il cellulare. L’indagine è iniziata a settembre ma la svolta è giunta quando la pattuglia della Polizia Locale ha scorto un uomo fermo in macchina intento a riprendere i bambini con un cellulare celato dietro il manubrio. Imtamente hanno chiesto spiegazioni all’uomo che, successivamente, presentandosi nei locali del Comando, è stato individuato dagli agenti come il profilo segnalato. L’uomo è stato quindi. “Siamo riusciti a risalire all’uomo anche ...