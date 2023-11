Formia Evade dagli arresti domiciliari | ritrovato e arrestato lungo la via Appia a Scauri

EVADE DAI DOMICILIARI: DOPO ORE DI RICERCHE, È STATO ... Latina Tu

Ai domiciliari per droga evade per andare al bar, sorpreso dai carabinieri finisce in carcere LatinaToday

Evade dai domiciliari, rintracciato dopo diverse ore: arrestato a Scauri

Nella giornata odierna N.O.RM Sez. Operativa e Sez. Radiomobile in sinergia, in Scauri di Minturno (LT), hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di evasione un uomo cl.94 originario di Napol ...

Evade dai domiciliari il giovane che aveva già fatto scattare l’allarme del braccialetto elettronico: arrestato

FORMIA – E’ evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata disposto dal giudice dopo che nei giorni precedenti aveva aggredito br ...