Fondi Sabato la presentazione dell’ultimo libro di Don Luigi Mancini “Storie nella Storia”

Verso il 25 novembre: una marea trasfemminista sta travolgendo l'Italia

''Non farti imballare'': prosegue a Fondi la Settimana europea dei ... Comune di Fondi

Fondi / Ultimo appuntamento con la ventiduesima edizione del “Fondi Film Festival” Temporeale Quotidiano

Monferrato Basket e Solidal ancora insieme per la ricerca

Novipiù Monferrato Basket e Solidal per la Ricerca ancora insieme per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sanitaria condotta dal DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione ...

Il sisma del 1693. Modica e il Val di Noto ricostruiti. Sabato Convegno

“Modica 1693: Urbanistica e Ricostruzione. Attualità e prospettive” è il tema di un convegno che si terrà sabato 25 Novembre, alla la Fondazione Grimaldi. L’evento, che avrà inizio alle ore 9.15, è un ...