Firenze | Europa I dilemmi elettorali e non solo del governo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Chissà se lo sa che Wilders era l’assistente di Bolkenstein a Bruxelles. Chissà se Matteo Salvini è a conoscenza del fatto che l’amico Geert scriveva i discorsi al più acerrimo tra i nemici dei nostri patriottici balneari. E chissà se in via Bellerio qualcuno si ricorda che tre anni fa il premier olandese in pectore minacciava “neanche un centesimo all’Italia” durante i negoziati per il Recovery Fund. A guardare l’elenco degli invitati alla kermesse disembrerebbe proprio di no. Forse si confondono con Gene Wilder, il Willy Wonka di Mel Stuart, il doctor Frankenstein (si pronuncia “Frankenstin!”) di Mel Brooks. Ma tant’è. Il Carroccio si prepara a scaldare i motori per la campagna elettorale delle Europee: lo farà domenica 3 dicembre dalla Fortezza da Basso, tra le cui possenti mura è atteso il gotha del sovranismo del Vecchio continente, dalla leader della ...