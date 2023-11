Fiorentina | Italiano | «Milan? Siamo carichi e motivati»

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 24 novembre 2023) Manca ormai poco all’inizio del match di Serie A tra, con le due squadre ormai pronte a darsi battaglia per i tre punti. Alla vigilia della sfida l’allenatore della squadra ospite Vincenzoha presentato la partita ai microfoni del club viola: «Si riparte. Arriviamo da una vittoria che ci ha permesso di ripartire e mettere punti in campionato, vogliamo migliorare ancora la nostra classifica anche se abbiamo davanti un impegno difficile. Vediamo domani quali saranno le risposte. C’è un bel clima, abbiamo fatto 15 giorni in cui mancavano i nazionali ma abbiamo lavorato con grande intensità, le vittorie fanno lavorare con un’altra mentalità». Suldi Stefano Pioli ha aggiunto: «Sono forti e anche se sembrano in ...