Fino a che punto ci si può permettere Draymond Green?

(Di venerdì 24 novembre 2023) Una stagione di 82 partite diluisce nella sua lunghezza l’importanza della singola vittoria. Per questo la stagione regolare della NBA, soprattutto prima di Natale, non è certo dettata dall’agonismo. Non che le difese si disinteressino, ma rispetto ai playoff è quasi un altro sport in termini di fisicità e concentrazione. Lo sanno fin troppo bene i Golden State Warriors, una delle squadre che dell’accendere e dello spegnere l’interruttore dell’agonismo durante la stagione hanno fatto un’arte, soprattutto dopo la stagione delle 73 vittorie senza vincere l’anello nel 2015-16. Il giocatore deputato a spingere o meno l’interruttore dell’impegno è da sempre, l’altro leader emotivo della squadra accanto al giocatore franchigia Steph Curry. E tutto questo sarebbe anche normale, visto che si tratta del giocatore sul quale si basa il sistema ...