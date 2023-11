Filippo Volandri sprona l’Italia | “Sinner-Djokovic 3 0 | si gioca a scacchi Novak tira fuori il fuoco”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Giornata di vigilia per, che sabato 25 novembre (dalle ore 12.00) affronterà la Serbia nella semifinale della Coppa Davis. Gli azzurri cercheranno il colpaccio sul cemento indoor di Malaga, dove dovranno battere la corazzata balcanica se vorranno disputare l’atto conclusivo della massima competizione tennistica per Nazionali. Grande attesa per la super sfida tra Jannik, che cinque giorni fa valeva il titolo alle ATP Finals. Il confronto tra il numero 4 e il numero 1 al mondo promette scintille, ma c’è da sciogliere anche il nodo sul primo singolare: chi giocherà tra Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi? Il capitanoha analizzato la situazione ai microfoni di Sky: “Noi partiamo da noi, da quello che è successo ieri, siamo ...