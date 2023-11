Filippo Turetta controllato a vista in carcere | “Il rischio suicidio è alto”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 24 novembre 2023) Mentre in Italia il pool inquirente indaga sulla telefonata al 112 che segnalò la violenta lite nel parcheggio di Vigonovo e cerca di capire il motivo per cui non venne inviata alcuna volante, neldi Halle, in Germania,per il timore di un gesto estremo: ilche il 22enne posso suicidarsi e, dunque, sottrarsi alla giustizia italiana, è infatti ritenutosorvegliato a: “Volevo farla finita ma non ho avuto il coraggio” In effetti, lo ha ammesso lui stesso alla polizia tedesca che, durante la fuga, avrebbe tentato di farla finita ma che gli sarebbe poi mancato il coraggio. Per questo, le autorità tedesche sono ben consce del problema: ...